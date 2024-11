Ante la suspensión del cargo de Abad, el constitucionalista, Benavides explicó que la Cartera de Estado "se fue más allá de lo que le permite la Constitución y la Ley".

Si en este momento le pasa algo al presidente Noboa, la que tendría que subir al poder es la titular de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz. Explicó que en la Constitución no prevé la figura de la suspensión. "Dirán que la señora está suspendida, no puede ejercer su cargo público, no hay presidente de la República, no puede suceder, hay ausencia concurrente de presidente y vicepresidente. En ese sentido, según el Régimen Constitucional, tendría que asumir la presidenta de la Asamblea Nacional, en este momento, tan grave es eso".

Eso ocurriría en el hipótetico caso de que algo le pasara al presidente. Para el abogado, lo que pasó fue una leguleyada y con trampolines jurídicos se trató de da forma y ver la manera de inhabilitar a la vicepresidenta para cuando Noboa pida la licencia por campaña en las elecciones del próximo año.

