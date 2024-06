Daniel Noboa deberá encargar la presidencia por 33 días a la segunda mandataria, Verónica Abad, mientras él está campaña por la reelección, porque así lo mandan la Constitución y el Código de la Democracia. Sin embargo, el Gobierno ha dejado claro que no quiere que Abad asuma la presidencia.

"Lo primero que hará, en el primer día, es revertir todas aquellas victorias que el Gobierno ha tenido, especialmente en la lucha contra la impunidad y la inseguridad", aseguró el viceministro de Gobierno, Esteban Torres.

Noboa ya ha manejado algunas opciones, como pedir un criterio a la Procuraduría para confirmar si debe o no encargar la presidencia. El actual mandatario sostiene que no se trata de una reelección, pues su administración responde a la muerte cruzada decretada por Guillermo Lasso y no a un proceso electoral regular.

Sin embargo, el criterio debería aplicar para todos los funcionarios de este periodo, abriendo la posibilidad de que asambleístas nacionales y provinciales, así como parlamentarios andinos, opten por no tomar licencia para hacer campaña.