Los escenarios de Daniel Noboa si participa de las elecciones en 2025 y encarga la presidencia a Verónica Abad

Si Daniel Noboa se candidatiza para las elecciones presidenciales del 2025 y decide hacer campaña electoral al 100% tendrá que encargar la presidencia a Verónica Abad, como lo manda la Constitución en su artículo 146. Pero ante esto se abre un abanico de posibilidades complejas para el actual mandatario, dada la evidente mala relación que mantiene con la Vicepresidenta.

El Presidente Noboa ha dejado la puerta abierta de participar en las próximas presidenciales y continuar así con su proyecto de Gobierno.

Sin embargo, surge la pregunta: ¿es peligroso encargar la presidencia a Abad? Esto, teniendo en cuenta el distanciamiento que tienen desde la segunda vuelta electoral y que luego se hizo más visible cuando Noboa la envió a Israel.

A esto hay que sumarle que Verónica Abad no se ha mostrado a gusto con el Gobierno de Noboa, pues incluso ha manifestado que él no está cumpliendo con el plan presentado para las elecciones de 2023. También hizo como propio un anuncio de empleo para ecuatorianos en Israel y luego la Cancillería le pidió que no dé "nuevas declaraciones a los medios de comunicación".

