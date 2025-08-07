Política
07 ago 2025 , 09:36

Ana María Pesantes es designada embajadora de Ecuador en Francia

La última representante de Ecuador en ese país europeo fue Ivonne Baki, quien dejó el cargo en noviembre de 2024.

   
    Ana María Pesantes.( LinkedIn )
Ana María Pesantes es la nueva embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Ecuador en Francia. El 6 de agosto, mediante decreto ejecutivo 78, el presidente Daniel Noboa la nombró en el cargo.

En el documento, la presidencia informa que "con nota verbal", el 23 de julio de 2025, el Ministerio de Europa y de los Asuntos Extranjeros informó que el Gobierno Francés concedió el beneplácito para que Pesantes se desempeñe como embajadora.

La última representante de Ecuador en ese país europeo fue Ivonne Baki, quien dejó el cargo en noviembre de 2024.

Ana María Pesantes no es nueva en la política

Antes de su nombramiento, Pesantes se desempeñó como Secretaria Técnica de la Iniciativa de Paridad de Género – IPG Ecuador, una estrategia nacional respaldada por organismos como el BID, la AFD y el Foro Económico Mundial.

Además, fue candidata por Construye a la Vicepresidencia de la República, en binomio con Juan Fernando Velasco, en las elecciones de 2021.

