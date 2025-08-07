Ana María Pesantes es designada embajadora de Ecuador en Francia

Ana María Pesantes es la nueva embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Ecuador en Francia. El 6 de agosto, mediante decreto ejecutivo 78, el presidente Daniel Noboa la nombró en el cargo.

En el documento, la presidencia informa que "con nota verbal", el 23 de julio de 2025, el Ministerio de Europa y de los Asuntos Extranjeros informó que el Gobierno Francés concedió el beneplácito para que Pesantes se desempeñe como embajadora.

La última representante de Ecuador en ese país europeo fue Ivonne Baki, quien dejó el cargo en noviembre de 2024.