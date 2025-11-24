Política
24 nov 2025 , 16:04

Las hijas de Fernando Villavicencio invitan a Noboa a conformar un acuerdo ético nacional para depurar al Estado de la narcopolítica

La tarde de hoy, lunes 24 de noviembre de 2025, Amanda y Tamia Villavicencio entregaron una carta al presidente. Afirman que mientras el asesinato permanezca en la impunidad, el país no podrá sanar.

   
    Quito, lunes 24 de noviembre del 2025. Amanda Villavicencio acudió a la Presidencia de la República.( Rolando Enríquez / API )
Amanda y Tamia Villavicencio, hijas del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto de 2023 tras salir de un mitín político durante la campaña electoral, acudieron la tarde de este lunes 24 de noviembre de 2025 al Palacio de Carondelet para entregar una carta al presidente Daniel Noboa Azín.

La misiva fue leída ante los medios de comunicación que las esperaban afuera del Palacio de Gobierno. Cuestionó que criminales, sentenciados, prófugos y gente de la mafia pretenden dar clases de moral y ética en Ecuador. Se trata de los mismos que entregaron al país al narcotráfico, pero no lo permitiremos porque la patria merece dignidad.

No es una lucha partidista, pues la prioridad es la supervivencia del Estado. "Invitamos al presidente Daniel Noboa a tomar una decisión histórica. Encabezar un acuerdo ético nacional, un pacto amplio y valiente para depurar al Estado de la narcopolítica, venga de donde venga, cueste lo que cueste".

“Estamos convencidas de que, mientras el asesinato de nuestro padre permanezca en la impunidad, el país no podrá sanar. Este crimen no fue solo un atentado contra un hombre; fue una puñalada al corazón del tejido social y político del Ecuador”, escriben.

