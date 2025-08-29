Aquiles Álvarez, pese a pugnas con Gobierno, participa en Consejo de Seguridad provincial de Guayas

Con 2 547 crímenes hasta julio del 2025, Guayas registra 875 asesinatos más que el mismo periodo del año pasado, así registrando un aumento del 52 % en muertes violentas.

En medio de ese contexto se produce el Concejo Provincial de Seguridad que se convierte en el primer escenario, desde mediados de 2024, en el que el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez se sienta en la misma mesa con autoridades del Gobierno para tocar esta problemática.

Le puede interesar: Los siete momentos de la pugna entre el presidente Daniel Noboa y el alcalde Aquiles Álvarez

En concreto, el Puerto Principal concentra el 30 % de todas las muertes violentas de Ecuador, con 1 607 asesinatos.

Álvarez ha repetido en varias ocasiones sobre su intención de colaborar en temas de seguridad, hablando sobre esto por última vez el jueves 28 de agosto, tras el asesinato de un funcionario municipal, su esposa y su hija en Flor de Bastión.

"Seguiremos insistiendo, una y otra vez, en que es importante unir esfuerzos para trabajar por la seguridad de esta ciudad", expresó ayer el 28 de agosto.

Así, junto a otros representantes de los cantones de Guayas, Álvarez compartió hoy espacio con John Reimberg, ministro del Interior, el gobernador Humberto Plaza y la prefecta Marcela Aguiñaga.

Los acuerdos alcanzados en esta reunión serán difundidos posteriormente mediante un boletín. En la anterior edición del Consejo de Seguridad, realizada en abril de 2024, asistió Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, en delegación del Municipio de Guayaquil.

Lea también: Aquiles Álvarez anuncia que el Sercop bloqueó una licitación de asfalto para Guayaquil

La única reunión que ha mantenido Álvarez con el presidente Daniel Noboa ocurrió en febrero de 2024, a puerta cerrada y no ha coincidido en encuentros de seguridad con un gobernador de Guayas desde la salida de Alberto Molina, quien renunció en abril del año pasado.

Álvarez mantiene pugnas con el Gobierno por el caso Triple A, que inició por una denuncia de la Agencia de Regulación de Control Hidrocarburífero (ARCH), y por la suspensión de la construcción del paso elevado en Los Ceibos, por orden del Ministerio de Ambiente y cuyo proceso lo está llevando la Prefectura del Guayas.