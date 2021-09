Alexis Mera fue procesado en una segunda causa judicial

Como parte del proceso judicial del caso Sobornos, se hicieron públicas conversaciones por chat entre el exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera y la entonces fiscal provincial del Guayas Patricia Morejón.

Datan de 2017 y tienen que ver con un caso de peculado con informe de Contraloría.

Esta es la explicación que Morejón dio en su momento.

"Como asesor jurídico me pidió una cita, luego me pidió información y yo le doy a él como le hubiera dado a cualquier persona siempre y cuando no se comprometa los intereses de una parte procesal", afirmó.

En inicio ella fue la única procesada por supuesto tráfico de influencias, pero la tarde de este martes se vinculó a la causa a Alexis Mera y a un exgerente del hospital Guayaquil. Se reformuló cargos porque además, la Fiscalía considera que hubo asociación ilícita.

La defensa de Mera asegura que no se ha configurado delito alguno.

El exsecretario jurídico permanece en la cárcel de Ambato cumpliendo su sentencia de ocho años de prisión como autor del delito de cohecho en la trama del caso Sobornos.

En este nuevo proceso la instrucción fiscal se extendió por 30 días más, luego la Fiscalía decidirá si se abstiene de acusarlo o pide que lo llamen a juicio.