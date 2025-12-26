Alexandra Villacís asume temporalmente la presidencia del Consejo de la Judicatura

<b>Alexandra Villacís</b> está encargada del 26 al 28 de diciembre de la presidencia del <b>Consejo de la Judicatura</b>, debido a que el titular, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/mario-godoy target=_blank>Mario Godoy</a>, se encuentra con licencia para preparar su <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/mario-godoy-consejo-judicatura-BN10595114 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/cpccs-silencio-designacion-mario-godoy-judicatura-EH10603799 target=_blank></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/asamblea-aprueba-comparecencia-mario-godoy-juez-carlos-serrano-NN10591059 target=_blank></a>