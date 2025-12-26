Alexandra Villacís asume temporalmente la presidencia del Consejo de la Judicatura

Alexandra Villacís está encargada del 26 al 28 de diciembre de la presidencia del Consejo de la Judicatura, debido a que el titular, Mario Godoy, se encuentra con licencia para preparar su comparecencia ante la Asamblea Nacional.

"Asumo esta responsabilidad con un compromiso institucional orientado al fortalecimiento del Consejo de la Judicatura, al respecto del marco institucional y legal, y a la recuperación de la confianza ciudadana. Mi actuación se regirá por la legalidad, la transparencia y la responsabilidad pública, convencida de que una justicia sólida e independiente es fundamental para el Estado de derecho y para el país", suscribió en un comunicado.

Godoy pidió licencia porque fue llamado al Parlamento hasta máximo el 5 de enero de 2026 para hablar sobre las presiones que sufrió el juez anticorrupción Carlos Serrano.

Se conoció que Henry Gaibor, entonces director de la Judicatura Pichincha y cercano a Mario Godoy, intentó influenciar en la decisión del juez en un caso vinculado con un narcotraficante serbio.

En caso de que haya alguna sesión de la Judicatura, Alexandra Villacís presidirá el Pleno.

Ella es abogada, magíster en derecho constitucional y doctora en Ciencias Jurídicas. Ha ejercido la docencia universitaria y es consultora en Innovación Legal y Transformación Digital.

Villacís proviene de una terna de la Corte Nacional de Justicia.

