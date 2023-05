Alexandra Vela, exministra de Gobierno dice que ahora es más complejo, pero la muerte cruzada es la solución

La exministra de Gobierno del presidente Guillermo Lasso Mendoza, Alexandra Vela Puga, analizó de cerca lo que pasará hoy, martes 16 de mayo de 2023, durante el juicio político que se desarrollará en el Pleno de la Asamblea Nacional.

En una entrevista con el programa Contacto Directo de Ecuavisa, ella manifestó que la actual situación del Gobierno es delicada. Ratificó lo que señaló, el 29 de marzo del año pasado, mediante la carta de renuncia dirigida al Primer Mandatario. En la misiva dijo que la "Asamblea era la principal amenaza para la democracia, el régimen republicano y para el Gobierno".

Aseguró que los hechos de los últimos tiempos demuestran a los ecuatorianos que su análisis era correcto. Lamentó que, hasta la fecha, se han dado cuatro intentos de Golpe de Estado que van en contra de la estabilidad del Gobierno y la democracia.

A su juicio, no existe, ni existió antes una razón fundamentada para convocar a un juicio político al Jefe de Estado. "Los intereses que se encuentran detrás de esto, no son del pueblo ecuatoriano, ni para solucionar los problemas de la gente. Son personales y partidistas que no convienen al Ecuador.

Dijo que la muerte cruzada sigue siendo una alternativa, por lo que el secretario jurídico de la Presidencia ha dicho que el decreto está firmado y listo para ser enviado al Registro Oficial. Considera que solo hay dos escenarios posibles: