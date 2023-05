El martes 9 de mayo del 2023, 88 votos a favor aprobaron que el Presidente realice una interpelación ante la Asamblea Nacional. Para varios analistas, el discurso de Lasso podría hacerse con algunos votos extras a su favor, o también, aumentar el número de opositores.

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, aseguró que el Primer Mandatario acudirá ante el Parlamento para defenderse de la acusación y demostrar "que no ha cometido ilícito alguno".

"El Presidente no ha cometido peculado alguno. Hasta el momento no existe prueba alguna, no la han podido demostrar porque no existe", aseguró el pasado miércoles Cucalón.