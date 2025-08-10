El alcalde de Pujilí ya había usado su cambio de sexo para la designación de autoridades locales

El alcalde de <b>Pujilí</b>, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/pujili-alcalde-cambio-sexo-investigacion-JG9910946 target=_blank>José Arroyo</a></b>, pasó su primera noche en la <b>Casa de Confianza de Chillogallo</b>, en el sur de <b>Quito</b>. La medida fue dispuesta por un juez anticorrupción el sábado 9 de agosto, quien <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/alcalde-pujili-carcel-mujeres-IK9914930 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/puliji-contratos-publicos-municipio-corrupcion-BI9903267 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b>