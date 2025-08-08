Pujilí: Alcalde José Arroyo cambió de sexo en su cédula, pero no su nombre

Antes de leerle los derechos al <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/quien-jose-arroyo-alcalde-pujili-presunto-peculado-NY9908807 target=_blank>alcalde de Pujilí </a>dentro de su <b>detención por el caso Ornamento Municipal</b>, uno de los policías le preguntó a José Arroyo cómo se identificaba, <b>pues constaba que en su</b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/puliji-contratos-publicos-municipio-corrupcion-BI9903267 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/contraloria-general-investiga-gestion-alcalde-pujili-jose-arroyo-XA8200606 target=_blank></a></b>