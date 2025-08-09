Seguridad
09 ago 2025 , 16:24

El alcalde de Pujilí cumplirá prisión preventiva en una cárcel para mujeres

José Arroyo figura como mujer en su cédula de identidad, aunque no modificó sus nombres.

   
  • El alcalde de Pujilí cumplirá prisión preventiva en una cárcel para mujeres
    Imagen de archivo del alcalde José Arroyo. ( Municipio de Pujilí )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

El alcalde de Pujilí, José Arroyo, procesado por el presunto delito de peculado, cumplirá prisión preventiva en una cárcel para mujeres. La decisión se adoptó este sábado 9 de agosto, al concluir la audiencia de formulación de cargos del caso denominado Ornato Municipal. Un juez de Quito dispuso prisión preventiva para 10 de los 17 implicados y ordenó medidas alternativas para los siete restantes.

Arroyo figura como mujer en su cédula de identidad, aunque no modificó sus nombres. El cambio de sexo en el documento se registró en octubre de 2024, coincidiendo con el inicio de la investigación fiscal por peculado.

El alcalde cumplirá la medida cautelar en la Casa de Confianza de Chillogallo, en Quito.

Lea también: Cinco contratos del Municipio de Pujilí por USD 448 623 bajo sospecha de corrupción

Organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGBTI+ ha expresado su preocupación ante una "posible usurpación de identidad trans" y han denunciado que el alcalde estaría incurriendo en un "uso indebido" y "oportunista" de la normativa sobre cambio de sexo o género vigente en el país.

El caso Ornato Municipal se desprende de una denuncia presentada por exfuncionarios del Municipio de Pujilí. Los hechos indagados están relacionados con contratos y proyectos ejecutados desde mayo de 2023, cuando Arroyo asumió la Alcaldía. Se indaga una presunta corrupción en contratos de compra de plameras y plantas hasta adoquines.

José Arroyo ganó las elecciones de 2023 con el 63,71 % de los votos, lo que lo convirtió en el segundo alcalde con mayor porcentaje de votación del país.

Revise además: Caso Ornato Municipal: la investigación por presunto peculado deja 18 detenidos en 20 allanamientos

Temas
caso ornato municipal
Quito
Cotopaxi
Pujilí
Chillogallo
Noticias
Recomendadas