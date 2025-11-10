Política
10 nov 2025

ADN vs. correísmo: campaña y choques en redes sociales

A una semana de la consulta popular, el Gobierno y la oposición trasladan sus disputas a redes sociales, donde también se concentran las campañas por el Sí y el No.

   
Registro
Diego Cuenca
Este fin de semana, en medio de la campaña por el referéndum y la consulta popular, las autoridades que representan al oficialismo y a la oposición protagonizaron varias disputas en redes sociales.

La primera se dio entre el presidente de la República, Daniel Noboa, y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, afín al correísmo. El jefe de Estado, mediante su cuenta en X, acusó al Municipio de Guayaquil de negligencia por la mala calidad del agua que se distribuye en la ciudad. Según el mandatario, los guayaquileños estarían consumiendo agua contaminada. Su mensaje estuvo acompañado de cuatro fotografías.

Álvarez respondió con un video de 2 minutos y 41 segundos, en el que rechazó las declaraciones presidenciales. "Lo invito, señor presidente, a tomar agua. Aquí nadie lo va a envenenar. Aquí estoy tomando el agua que usted dice que tiene caca. No tiene caca", expresó el alcalde.

En medio del cruce de mensajes, intervino la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, quien comentó: "Ahora se evidencia aún más lo que todos ya sabemos, eres un come...", agregando un ícono de excremento a su publicación.

Hubo también otros enfrentamientos. El asambleísta Ricardo Patiño, de la Revolución Ciudadana (RC), cuestionó las declaraciones que Noboa hizo el 31 de octubre en Cuenca sobre el uso de ChatGPT para "diseñar una Constitución". Patiño respondió en su cuenta de X: "ChatGPT para escribir la nueva Constitución, TikTok para comunicarla y Photoshop para maquillarla. Pensé que era broma, pero no: es el Gobierno de Noboa".

El presidente replicó, también en redes sociales, asegurando que la Constitución no será redactada por inteligencia artificial.

A las tensiones políticas se sumó el discurso de la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, quien respondió a las críticas de Luisa González, presidenta del movimiento RC, por su trabajo conjunto con el Gobierno. "A mí no me vengan a dar lecciones de carácter y no se equivoquen. Esto no se trata de tibios ni de bravos, se trata de liderar. Quieren, algunos, dar cátedra quienes nunca han administrado ni una tienda", dijo Aguiñaga.

Una vez más, los dardos políticos en tiempos de campaña se lanzan en redes sociales, donde nueve agrupaciones hacen proselitismo por el No y cuatro promueven el , a solo seis días del referéndum y la consulta popular.

