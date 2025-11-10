ADN vs. correísmo: campaña y choques en redes sociales

Este fin de semana, en medio de la campaña por <b>el</b> <b>referéndum y la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/resultados-consulta-popular-pueden-debilitar-o-fortalecer-gobierno-HL10399961 target=_blank>consulta popular</a></b>, las autoridades que representan al <b>oficialismo</b> y a la <b>oposición</b> protagonizaron varias disputas en redes sociales. La<b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/consulta-popular-periodistas-influencers-KL10395906 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/aquiles-alvarez-pelea-ines-manzano-agua-guayaquil-GL10395276 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/mujer-multada-foto-voto-denuncias-cne-GL10398068 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>