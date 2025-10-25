Política
25 oct 2025 , 16:05

El 38 % de las papeletas está listo para la consulta popular y referéndum de noviembre

La institución también reportó que 764 observadores electorales participarán en el proceso.

   
  • El 38 % de las papeletas está listo para la consulta popular y referéndum de noviembre
    Entrega de kits electorales en Ecuador( CNE )
Fuente:
CNE
user placeholder

Juan Pablo Carrera
Canal WhatsApp
Newsletter

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este sábado 25 de octubre sobre el avance en la producción del material electoral para el referéndum y consulta popular del próximo mes.

Hasta la fecha, la impresión de papeletas registra un 38,39 % de avance, mientras que los documentos electorales un 26,56 %. Adicionalmente, la integración del paquete electoral un 10,30 %.

El CNE también reportó que 764 observadores electorales participarán en el proceso, 729 a nivel nacional y 35 en el exterior, distribuidos en las delegaciones internacionales.

Lee aquí: 481 373 ecuatorianos están habilitados para votar en el exterior en la consulta popular y referéndum 2025

Ecuador acudirá a las urnas para responder cuatro preguntas sobre temas clave: La instalación de bases militares extranjeras, el financiamiento público a partidos políticos, la reducción del número de asambleístas y la posible convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

Te puede interesar: Más refuerzos militares llegan a Guayas para reforzar la seguridad

Temas
Política
CNE
papeletas
elecciones 2025
Consulta Popular 2025
Referendum 2025
Consulta popular y Referéndum 2025
CNE
Ecuador
Noticias
Recomendadas