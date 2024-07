Se necesitan 92 votos para la censura, que significa que no podrán ejercer un cargo público durante dos años . No obstante, es un número difícil de conseguir sin el apoyo del correísmo, que ya anticipó que votará en contra.

Agregó que, dentro del proceso, el acusado debe tener la facultad de defenderse y, como se escuchó, no hubo ese derecho del interpelado. Señaló que Wilman Terán es repudiado por los mismos que lo sentaron allí, y nació de la Corte Nacional del "siete veces sí" que fue validado por los ecuatorianos en esa Consulta Popular.

Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, abrió el debate y recordó que el interpelante debía sustanciar su solicitud de juicio político en esa mesa legislativa, pero no lo hizo.

Peñafiel pidió que se reproduzca lo que Terán dijo ante Fiscalización y resaltó lo dicho por él: "he tenido conversaciones de celda a celda (...) Ya conozco la clave, ya tengo la punta del ovillo, pues el conocimiento tengo que aprovecharlo de mejor manera".

Recordó que en la Comisión de Fiscalización, Terán reconoció que una relación "de celda a celda" con miembros de grupos de delincuencia organizada, "pero no se refirió de la relación con los capos que hoy aterrorizan a la ciudadanía".

"Estoy solo, todos huyeron. No me estoy haciendo la víctima, aquí estoy, firme, aunque están amenazando mi vida", dijo Terán y agregó que es víctima de constantes amenazas.

También dijo que se cesó a jueces nacionales que apenas tenían tres años y trajeron a jueces "a convenencia" como Julio Inga, que le impuso un defensor público que no le podía proporcionar una defensa técnica.

Recordó que los asistentes pasaron fases de postulación, presentación de documentos y otra de impugnación ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En esta última, la normativa vigente señala que las hojas de vida de los postulantes deben hacerse pública, pero no se hizo así y él fue señalado, aunque aseguró que no tuvo competencias.

Dijo que lo hace rápidamente, para que los guardias no lo vean, y que hoy su vista se ha desmejorado debido a las precarias condiciones en las que se encuentra.

Según Terán, La Fiscal General está cegada por su poder. Aseguró que no cree que sus acciones "sean cosa de la persona humana Diana Salazar"

Dijo, además, que Salazar debería renunciar para preservar su esencia humana. "Que no la pierda, que no se le lleve el alma el mal".

Agregó que su vida está en peligro en la cárcel de La Roca, y no en la cárcel 4 de Quito, como aseguran las autoridades.

El Expresidente de la Judicatura señaló a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por no actuar legalmente en este caso.

Se refirió a unos mensajes de texto que son parte de las pruebas de la Fiscalía, que aseguró que no escribió y dijo que la Fiscal negó que estuviera en México. "Significa que ella me mintió a mí. Si así me mintió, así ha sabido mentir a los demás. Y si así veo que está mintiendo en mi proceso, así veo que miente en ese caso purga, en el caso plaga".

Sostuvo que el juez nacional Walter Macías debería estar procesado en este último caso, pero que no lo está por omisión de la Fiscalía.