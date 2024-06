Terán ha sido trasladado desde la cárcel La Roca, en Guayaquil, hasta la Cárcel 4 de Quito para esta comparecencia. Reclamó que no puede defenderse en plenitud de este proceso de juicio político porque no ha podido acceder a un link donde consta toda la documentación del caso. Pidió una suspensión del juicio por cuatro días, pero su solicitud fue negada.

"La misma fiscal me escribía el interés que tenía en cooptar espacios en la Corte Nacional de Justicia", dijo Terán y agregó que incluso le dio "blindaje" al ahora exjuez Walter Macías.

Asimismo, aseguró que mantuvo una conversación con el presidente Daniel Noboa sobre el presupuesto para la Función Judicial y un apoyo a su Gobierno.

“... Días anteriores había hablado con el actual presidente Daniel Noboa y quedamos de acuerdo en que la Función Judicial no reclamaría esos USD 250 millones, al contrario, podemos hablar y hacer coordinaciones, que yo haría todas las gestiones posibles en apoyo a ese Gobierno. No había ningún problema, pero oh sorpresa, días después recibo esa ingrata visita de la cual conocí horas antes y no huí porque nada tengo que ver con narcotráfico y delincuencia organizada...".