Hasta la Comisión de Fiscalización de la Asamblea llegaron la tarde de este miércoles 12 de junio el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y la exvocal Maribel Barreno, para su defensa en el trámite de un juicio político en su contra.

El exvocal Xavier Muñoz también estaba convocado, pero indicó que al estar privado de la libertad no cuenta con los mecanismos adecuados para ejercer su defensa. Además, señaló que no tiene acceso a todo el expediente que se tramita en su contra ni a las pruebas presentadas, por lo que no podría contradecirlas. Solicitó que se le permita comparecer de forma virtual, mediante Zoom, cuando se le convoque a rendir su testimonio.

Terán tuvo que ser trasladado desde la cárcel La Roca, en Guayaquil, hasta un centro penitenciario de Quito, mientras esperaba la hora para esta diligencia.