El sector de la Vía a la Costa no tendrá agua entre el sábado 8 y domingo 9 de noviembre

Interagua informó que el sector de la Vía a la Costa no tendrá agua potable entre la noche del sábado 8 y mañana del domingo 9 de noviembre.

El horario del corte de servicio va desde las 23:30 del sábado hasta las 08:00 del domingo.

El tramo afectado será desde el km 13,5 al km 74 (comuna Olmedo).

Este corte de agua se debe a que CNEL realizará trabajos de fibra óptica, lo que hará que se quede sin energía eléctrica la estación de bombeo EB1.

Cabe recordar que el servicio de agua potable se mantiene con normalidad para el resto de Guayaquil. Aunque estaba previsto un corte masivo por trabajos de mantenimiento, estos quedarán suspendidos.

