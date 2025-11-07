El Ministerio de Ambiente y Energía alerta sobre mal estado de agua potable de Guayaquil

El <b>Ministerio de Ambiente y Energía</b> (MAE) alertó este viernes 7 de noviembre sobre el mal estado del agua potable que se consume en <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/interagua-suspende-corte-agua-9-noviembre-DL10390223 target=_blank>Guayaquil</a>. </b> La cartera, que ya denunció hace cuatro meses al <b>Municipi</b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/rio-daule-turbiedad-interagua-guayaquil-DG8954410 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/ines-manzano-coliformes-fecales-contaminacion-rio-DD8500612 target=_blank></a></b> <b></b>