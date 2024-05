Los transportistas expresan desacuerdo con la propuesta de la Alcaldía de Guayaquil para subsidiar el alza del pasaje de bus

"Resultan que imponen una empresa de recaudo, y los transportistas tenemos que decir que sí. Ellos ponen todas las condiciones y nosotros decimos sí. Señores, así no se juega", expresó.

El valor del pasaje es u n tema que se discute con la administración actual desde octubre pasado , en 11 mesas técnicas que la ATM mantuvo con la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas (Fetug). Pero según Onofre, la dirigencia no participó en esos diálogos, solo lo hizo el presidente de la Fetug , Christian Sarmiento, que nos los representa.

"No aceptamos los 45 centavos, sino 40 centavos para abaratar costos de la tarifa, directamente de la ciudadanía. Eso nos van a glosar, ya está el problema en Santo Domingo, de dinero del Estado al municipio, y ellos le dieron a los transportistas ", expresó.

Organizaciones de transportistas de Guayaquil no coinciden en el valor que debe tener el nuevo pasaje de bus urbano . Por un parte, el Frente de Transportistas de Guayaquil propone cobrar USD 0.40 directamente al pasajero para mantener sus operaciones y disminuir sus pérdidas.

Otro de los desacuerdos, es la recaudación del pasaje a través de una tarjeta única. La empresa proveedora del servicio se llevaría 5 de los 15 centavos que el Municipio contempla en la subvención y el transporte público, que según el gremio, mueve a 1.5 millones de pasajeros al día.

"Eso significa USD 75 000 diarios. multiplicado por 28 días, da USD 2.1 millones. Por los 20 años de contrario, serán más de USD 504 millones", afirmó Onofre.

Lea también: La ATM puso cuatro condiciones a buses de Guayaquil para subir el pasaje

Pero este tema no es negociable, dijo Álvarez durante un recorrido de obras. "Ellos no van a poner las reglas, la única manera de que exista transporte público nuevo para Guayaquil es trabajarlo con la tarjeta única. Les cuento por qué: nosotros no vamos a entregar los valores por entregar, nosotros necesitamos tener el control", expresó.

El burgomaestre justificó además las ganancias de la empresa que manejaría el sistema de tarjetas. "Ese proceso fue totalmente santificado por la Contraloría bajo esos parámetros y condiciones, del contrato firmado por la anterior administración. Saquémosle el jugo en buen sentido. Por supuesto que si se firmó un contrato, nadie compra pan para vender pan", comentó.

Este grupo de transportistas ha pedido reunirse directamente con el alcalde para tratar la situación; pero, según el cabildo, ese desacuerdo entre los miembros del gremio es lo que tiene estancada la negociación, por lo que por ahora, no hay una fecha concreta para el alza de los pasajes.