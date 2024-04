Para doña Juvencia, esa promesa no se ha cumplido. Viene pagando cuotas mensuales de USD 137 desde 2021. Tres años y USD 3 600 después, el terreno que le prometieron para 2025 está lejos de concretarse.

"Me gustó el proyecto para las personas que no tenemos vivienda, me pareció bien la oferta. Pero ahora nos salen con otra cosa, jugaron con todas las personas que somos de bajos recursos económicos", comentó.

Bosques del Norte es uno de los cinco planes municipales que registró irregularidades durante su ejecución, lo que derivó en la liquidación de la Empresa Pública de Vivienda y en una demanda por peculado emprendida por el municipio de Aquiles Álvarez contra la anterior administración.