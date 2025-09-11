Guayaquil
11 sep 2025 , 06:16

El choque de un bus turístico deja 15 cuadras sin luz en el suroeste de Guayaquil

El conductor -presuntamente ebrio- huyó del lugar. El bus chocó además contra un pilar y dos carros estacionados.

   

Registro
Televistazo y Redacción
El choque de un bus turístico dejó sin luz a unas 15 cuadras en el suroeste de Guayaquil la noche del miércoles 10 de septiembre. El vehículo impactó contra el pilar de una vivienda, un poste de electricidad y dos vehículos estacionados, lo que ocasionó cuantiosos daños materiales. Tras el siniestro, el conductor -aparentemente ebrio- huyó del lugar.

El siniestro ocurrió alrededor de las 22:00 en la calle Gómez Rendón, entre las calles Guerrero Valenzuela y Abel Castillo. El fuerte estruendo alarmó a los vecinos del sector, quienes aseguraron que la oscuridad se apoderó de varias manzanas. "El estruendo fue horrible", relató un morador, al describir el momento en que el bus perdió el control y se subió al parterre.

El impacto destruyó por completo uno de los pilares de una vivienda y desprendió un poste de luz, que no colapsó únicamente porque los cables de alta tensión lo sostuvieron. Los dos autos estacionados en la zona también quedaron con serios daños. "Al chofer se lo llevaron ebrio. Venía otro bus atrás y se lo llevó", aseguró otro ciudadano.

Los testigos coinciden en que el conductor manejaba a exceso de velocidad y en estado de embriaguez. Una vecina incluso contó que un hombre intentó detenerlo tras el choque, pero fue agredido con una patada por el chofer, quien logró escapar.

Mientras tanto, agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) acudieron al sitio para cerrar la vía y levantar indicios.

"Producto del impacto del bus se suscitaron daños materiales al poste de tendido eléctrico, al pilar de una vivienda y a vehículos estacionados. Estamos localizando al conductor", señaló Kevin Mora, agente de la OIAT.

Pasadas las 23:00, dos plataformas y una grúa retiraron los autos siniestrados. Los dueños de los vehículos intentaron llevárselos por su cuenta para evitar trámites engorrosos y no quedarse sin transporte por largo tiempo.

Cerca de la medianoche, personal de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) llegó al lugar para evaluar los daños y reemplazar el poste afectado. Los trabajos se extendieron hasta las 04:00 del jueves, mientras las familias de al menos 15 cuadras permanecieron sin servicio eléctrico en plena madrugada.

Temas
CNEL
siniestro de tránsito
apagón
Guayaquil
Noticias
