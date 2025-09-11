El choque de un bus turístico deja 15 cuadras sin luz en el suroeste de Guayaquil

El choque de un <b>bus turístico</b> dejó sin luz a unas 15 cuadras en el suroeste de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/patios-de-carros-ataques-lavado-activos-mafia-guayaquil-GG10074882 target=_blank>Guayaquil</a></b> la noche del miércoles 10 de septiembre. El vehículo impactó contra el pilar de una vivienda, un poste de <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/siniestro-transito-guayaquil-ceibos-BE10056160 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/agente-municipal-muere-siniestro-guayacanes-AE9996615 target=_blank></a></b> <b></b>