Guayaquil
29 sep 2025 , 21:29

Una quema de cables generó alarma frente al Hospital de la Policía, en el norte de Guayaquil

Una quema de cables registrada la noche de este lunes 29 de septiembre, debajo del paso elevado frente al Hospital de la Policía Nacional, en la Avenida de las Américas, norte de Guayaquil, obligó a la intervención del Cuerpo de Bomberos.

La emergencia fue reportada alrededor de las 20:30 y generó alarma entre conductores y transeúntes, ya que las llamas eran visibles bajo la estructura del puente.

Según el ECU 911, además de los bomberos, uniformados de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) atendieron el incidente.

No es la primera vez que ocurre un evento de este tipo. En abril de 2023 hubo un incendio debajo del paso elevado ubicado en la intersección de las avenidas Pedro Menéndez Gilbert y Carlos Luis Plaza Dañín, también en el norte de la urbe. Indigentes aprovecharon la estructura para quemar residuos y extraer el material que pueden vender a recicladoras.

