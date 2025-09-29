Una quema de cables generó alarma frente al Hospital de la Policía, en el norte de Guayaquil

Una <b>quema de cables</b> registrada la noche de este lunes 29 de septiembre, debajo del paso elevado frente al <b>Hospital de la Policía Nacional</b>, en la <b>Avenida de las Américas</b>, norte de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/bomberos-celebraron-190-anos-en-el-centro-de-la-ciudad-FJ10194054 target=_blank>Guayaquil</a></b>, obligó a<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/incendio-cerro-colorado-controlado-dos-dias-DJ10190311 target=_blank></a></b>