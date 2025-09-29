Guayaquil
Bomberos de Guayaquil celebraron sus 190 años con actividades en el centro de la ciudad

Más de 500 rescatistas participaron en el tradicional ejercicio de agua junto a cientos de ciudadanos.

   
    Imagen de bomberos celebrando sus 190 años en la 9 de Octubre.( Municipio de Guayaquil )
El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil conmemoró este fin de semana sus 190 años, cientos de guayaquileños participaron de las actividades que se llevaron a cabo en el centro de la urbe.

El sábado, la institución realizó el desfile de antorchas, unos 300 rescatistas vestidos con el uniforme casaca roja recorrieron varias calles hasta el Museo del Bombero. Esta marcha nació como un homenaje a los bomberos que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Este domingo, en cambio, la experiencia fue más inmersiva.

Más de 500 bomberos participaron en este tradicional ejercicio de agua en el centro de Guayaquil, a propósito del aniversario 190 del Cuerpo de Bomberos de la ciudad. Hoy estuvo nublado, un poco frío, sin embargo la comunidad disfrutó del evento, sobre todo los niños.

Los asistentes aprovecharon para tomarse fotos con los carros y el uniforme, asimismo, disfrutaron de un baño con espuma. Niños y adultos coparon la avenida 9 de Octubre, donde se instalaron cerca de 40 vehículos bomberiles.

Es increíble para los niños. Es la primera vez que vengo”, comentó Gianella Collazo, asistente del evento.

“Me parece una iniciativa bastante interesante para toda la ciudadanía”, indicó Jhonny Vivar, asistente del evento.

En Guayaquil hay más de 2 700 bomberos, dos mil de ellos son voluntarios. “El número de pagados no es el idóneo para el porte de la ciudad, pero ahí entra la fuerza voluntaria, que son los que apoyan”, comentó Polo Terán, segundo jefe de bomberos.

Solo en el primer semestre de 2025, los bomberos de Guayaquil atendieron más de 10 500 emergencias.

