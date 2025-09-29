Bomberos de Guayaquil celebraron sus 190 años con actividades en el centro de la ciudad

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil conmemoró este fin de semana sus 190 años, cientos de guayaquileños participaron de las actividades que se llevaron a cabo en el centro de la urbe.

El sábado, la institución realizó el desfile de antorchas, unos 300 rescatistas vestidos con el uniforme casaca roja recorrieron varias calles hasta el Museo del Bombero. Esta marcha nació como un homenaje a los bomberos que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Este domingo, en cambio, la experiencia fue más inmersiva.

Más de 500 bomberos participaron en este tradicional ejercicio de agua en el centro de Guayaquil, a propósito del aniversario 190 del Cuerpo de Bomberos de la ciudad. Hoy estuvo nublado, un poco frío, sin embargo la comunidad disfrutó del evento, sobre todo los niños.

