En principio, referirnos al 9 de Octubre de 1820 como la conmemoración de los 203 años de Independencia de Guayaquil, es, en definitiva la forma sencilla de traer al momento actual una situación que no solo marcó la libertad de una ciudad, es también el inicio de un proceso que cambiaría lo que actualmente es Ecuador.

Pero vamos a los hechos. Para esa fecha, explican los libros de historia, las denominadas fuerzas patriotas derrotaron a las fuerzas del dominio español que por esos días gobernaba estos territorios, convirtiendo a la ciudad en independiente de esos poderes. Y se atribuye, según los textos consultados, a personajes locales y otros extranjeros que asaltaron cuarteles y apresaron autoridades políticas y militares, en la madrugada del 9 de octubre de 1820, luego de una fiesta que fue concertada para dichos intereses.

Para el historiador Willington Paredes Ramírez, ex docente universitario y ex jefe de investigación del Archivo Histórico de Guayaquil, esos hechos necesitan ser precisados y profundizados para su total entendimiento porque cuando se habla de historia, hay confusión entre lo que se piensa que es la historia y la parte final de la tarea de investigador y la historiografía.

Paredes, quien ha estudiado durante décadas los procesos históricos del Ecuador, insiste que en que los relatos tradicionales y posicionados escolarmente, en la cívica y política guayaquileña dejan en la sombra, es decir no consideran algunos aspectos fundamentales sin los cuales no se habría producido ese viraje histórico que impulsaron la sociedad y elites guayaquileña antes del 9 de octubre de 1820 y después de esa fecha. Y enumera al menos nueve observaciones importantes que se deben hacer donde se puntualizan antecedentes importantes que no se sujetan a lo aprendido y repetido durante las distintas generaciones.

Dicho eso, en su análisis no encajan del todo los tre relatos tradicionales sobre la independencia de Guayaquil del 9 de octubre de 1820 que se han impuesto escolarmente en el conjunto de la sociedad guayaquileña y ecuatoriana. Y que además, afirma Paredes, están consagrados en los textos escolares y en los discursos docentes.

Primero, es el relato que ha asumido un principio heurístico y explicativo de considerar que fue la llegada de tres patriotas venezolanos, León de Febres Cordero, Luis Urdaneta y Miguel de Letamendi, los que determinaron e impulsaron a que la sociedad guayaquileña y sus elites se motiven para hacer la revolución de octubre. En otras palabras, si estos tres militares venezolanos no hubieran pasado por la ciudad de Guayaquil la independencia no se habría producido.

Segundo, es el relato, muy difundido respecto a la transformación revolucionaria octubrina. Dice que el hecho determinante fue la Fragua de Vulcano. Entendiendo esta como una festividad que reunió en casa de la familia Morlas a los conspiradores. Es decir considera a los revolucionarios como un colectivo de conspiradores que se reúnen en la víspera del 9 de octubre. Bien podríamos decir que la revolución se deriva de un hecho festivo que camufla a los conspiradores. Pues ellos se disfrazan, reúnen y disimulan la conspiración a través de esa reunión social.

Y el tercer relato, es aquel que lo atribuye a considerar que Guayaquil se decidió a la independencia porque influyeron determinantemente, desde lo externo, Simón Bolívar y San Martín. Es decir la transformación revolucionaria de Guayaquil sería el acto heroico de libertadores donde la sociedad y los líderes locales son actores pero pasivos.

Aquellas ideas, menciona Willington Paredes, quien también fue director del Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas de la Universidad de Guayaquil, no pueden establecerse sin entender todo el contexto alrededor, “porque en Europa se había abierto y estaba actuando, como una dinámica influyente y condicionante (...) Tiempo histórico de grandes cambios que comenzó con la incidencia de la revolución francesa así como de la revolución norteamericana, la revolución de los Estados Unidos en las 13 colonias”.

Otro aspecto es no considerar el contexto de la sociedad española, relata Paredes, que detalla que para 1820 la monarquía absolutista atravesaba una serie de crisis de legitimidad que provenía de la invasión de Napoleón de 1808 y las cortes de Cádiz que elaboraron una constitución para que la monarquía gobierne bajo esos principios. Es decir habían convertido monarquía absoluta en monarquía constitucional.

“El otro aspecto que se omite, es el que tiene que ver con la disposición de las fuerzas militares que tenía la monarquía en Hispanoamérica. Las fuerzas militares del ejército español en Hispanoamérica, en su mayoría, estaban constituida por criollos, mestizos, mulatos, etc. Solo la elite española jefaturaba esas tropas. Es decir solo los grandes generales eran de origen español. Provenían del ejército español”

Adicionalmente, para la época se vivía una severa crisis. Especialmente de ingresos para España que no le permitían a la corona mantener al ejército colonial al día en sus remuneraciones, “el ejército monárquico que ocupaba Hispanoamérica con tropas mayoritariamente criollas y mestizas estaba impago. Este fue un factor importante en ese momento histórico”, señala Willintong Paredes.

Hay otro aspecto que no se analiza, nos dice el historiador, el de la verdadera opresión, segregación e imposición de monopolios y gravámenes tributarios que impedían el desarrollo de las colonias”. En el caso de Guayaquil, esto tiene que ver mucho con la presencia e incidencia del monopolio de Lima, México y Cádiz”.

Esto determinaba que exista una verdadera situación de opresión para Guayaquil, especialmente en esa década, debido a que el monopolio del comercio, los gravámenes arancelarios ahogaban la situación socioeconómica de la sociedad guayaquileña; especialmente de sus elites criollas que eran los comerciantes, sobre todo de los Gran Cacao, exportadores del grano hacía Europa.

“Para decirlo en pocas palabras, la monarquía y el monopolio del comercio de España, de Lima y de México imponían tributos y gravámenes que excedían el 25% a las exportaciones e importaciones. Esto significaba que un cuarto de los beneficios que podían obtener las sociedades coloniales, específicamente guayaquileña, se lo apropiaban la corona española y las oligarquías limeñas”

Así, en medio de todo esto es que se genera la idea de un cambio de la monarquía por un régimen republicano. Y comienza a ganar espacio en la conciencia social de la sociedad guayaquileña y sus élites. Esto será lo que finalmente desemboca en la revolución del 9 de octubre.