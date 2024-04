El 80% de la información que recibe el cerebro ingresa por los ojos, volviéndolos vitales durante las clases ¿Cómo cuidarlos?

Especialistas insisten en los controles a partir de los 3 años para minimizar afectaciones graves, como perder la visión. El licenciado en optometría William Rodríguez enlista algunas alertas:

“Que el niño no tienda a acercar, que el niño no tome posiciones extremas, que el niño no frunza el ceño, los niños si se restriegan demasiado los ojos póngale cuidado, porque pueden ser varias cosas que se presenten ahí. Pueden ser solamente alergias o puede ser que el niño como no ve este optando por mejorar su visión".

Si el estudiante ha sido diagnosticado con ojo vago o ambliopía -es decir que uno de los ojos es más lento que el otro- el oftalmólogo Marcelo Silva recomienda lentes y terapias.

"Pero cuando usted trata de poner esto con refracción y no se encuentra ninguna mejoría, entonces se lo califica como ojo vago".

Sin tratamiento de esta condición podría ser irreversible.

"En etapas iniciales, hay ciertas terapias que se pueden utilizar, pero ya pasados los 10 o 12 años, no, ninguna cosa le va a servir", agregó Silva.

Si el estudiante ha sido diagnosticado con miopía o astigmatismo desde los 3 años, el consejo es claro.

"Normalmente, siempre le digo a los padres lo mismo, y los padres se dan cuenta. Un niño que está bien con sus anteojos, él solito los busca, a el niño se le ponen los anteojos y le cambia la sonrisa, entonces nosotros no necesitamos que el niño sepa leer", detalla Rodríguez.