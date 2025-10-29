La Policía decomisó cangrejos en el aeropuerto de Guayaquil y lo donó a un centro de adultos mayores

42 cangrejos fueron decomisadas el martes 28 de octubre en el aeropuerto de Guayaquil por la Unidad de Protección de Medio Ambiente (UPMA) de la Policía Nacional.

Mediante redes sociales, los uniformados indicaron que los crustáceos fueron entregados a donación en un centro de adultos mayores.

A lo largo del 2025, los uniformados han realizado varias incautaciones porque los pasajeros violaron medidas ministeriales al no cumplir con las debidas regulaciones, al trasladarse animales vivos en maletas.