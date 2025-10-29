La Policía decomisó cangrejos en el aeropuerto de Guayaquil y lo donó a un centro de adultos mayores

<b>42 <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/gobierno-ecuador-prohibe-exportacion-cangrejos-seis-anos-KD10317368 target=_blank>cangrejos</a> fueron decomisadas</b> el martes 28 de octubre en el aeropuerto de Guayaquil por la Unidad de Protección de Medio Ambiente (UPMA) de la Policía Nacional. Mediante redes sociales, <b>los</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/cangrejales-en-sauces-el-banquete-nocturno-que-une-a-guayaquil-JA10230180 target=_blank></a></b> <b></b>