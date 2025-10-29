Guayaquil
29 oct 2025

La Policía decomisó cangrejos en el aeropuerto de Guayaquil y lo donó a un centro de adultos mayores

En este año, la Policía Nacional ha incautado varios cargamentos con cangrejos por violar medidas ministeriales. Ahora el control cobra más relevancia tras la prohibición de exportación.

   
    Imagen de la Policía Nacional con la incautación de cangrejos en el aeropuerto de Guayaquil.( Policía - Zona 8 )
42 cangrejos fueron decomisadas el martes 28 de octubre en el aeropuerto de Guayaquil por la Unidad de Protección de Medio Ambiente (UPMA) de la Policía Nacional.

Mediante redes sociales, los uniformados indicaron que los crustáceos fueron entregados a donación en un centro de adultos mayores.

A lo largo del 2025, los uniformados han realizado varias incautaciones porque los pasajeros violaron medidas ministeriales al no cumplir con las debidas regulaciones, al trasladarse animales vivos en maletas.

Imagen del decomiso de 267 cangrejos rojos, tres libras de concha y 8.54 kg de pulpa de cangrejo el 2 de octubre de 2025.
Imagen del decomiso de 267 cangrejos rojos, tres libras de concha y 8.54 kg de pulpa de cangrejo el 2 de octubre de 2025. ( Policía Nacional )

Ahora, este control cobra más relevancia desde que el 28 de octubre empezara a regir la prohibición de exportación de todo tipo de presentación de cangrejo por los siguientes seis años.

Esa decisión fue tomada el miércoles 22 de octubre por el Comité de Comercio Exterior de Ecuador, tras conocer un informe del Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca (IPIAP) que señala que hay sobrepesca de los crustáceos.

