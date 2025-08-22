340 cangrejos capturados en plena veda fueron liberados en Guayaquil

Un total de <b>340 cangrejos, capturados de forma ilegal en plena veda</b>, fueron liberados en ramales del Estero Salado, en <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/aplicacion-vipa-infracciones-viales-suspendida-alvarez-CG9976361 target=_blank>Guayaquil</a></b>, según informó el <b>Ministerio de Ambiente y Energía</b> este viernes 22 de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/nuevos-nombres-ministerios-proceso-fusion-IL9937280 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/veda-cangrejo-rojo-azul-15-agosto-CJ9931848 target=_blank></a></b> <b></b>