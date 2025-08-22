340 cangrejos capturados en plena veda fueron liberados en Guayaquil

Un total de 340 cangrejos, capturados de forma ilegal en plena veda, fueron liberados en ramales del Estero Salado, en Guayaquil, según informó el Ministerio de Ambiente y Energía este viernes 22 de agosto.

En los operativos participaron policías de la Unidad de Medio Ambiente, militares, funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y representantes de la oenegé WildAid. Los controles se realizaron a bordo de lanchas en distintos cuerpos hídricos alrededor de Guayaquil. Las autoridades no informaron si hubo personas detenidas.

La veda del cangrejo rojo y azul comenzó el viernes 15 de agosto y se extenderá hasta el 15 de septiembre. Esta medida rige en todo el país y prohíbe la recolección, captura, transporte, posesión, procesamiento y comercialización del crustáceo.

Revise: La veda del cangrejo rojo y azul empezará este viernes 15 de agosto

Este periodo de veda permite que los cangrejos completen su proceso natural de muda de caparazón. Se trata de la segunda veda del año, que busca garantizar la sostenibilidad de la especie y proteger los ecosistemas de manglar.