Ecuador
14 ago 2025 , 10:14

La veda del cangrejo rojo y azul empezará este viernes 15 de agosto

Quienes incumplan con la veda del cangrejo pueden enfrentar, incluso, una denuncia en Fiscalía.

   
    14 de julio del 2025. Un festival de cangrejos en Ecuador.( API )
Fuente:
propia
Juan Pinchao
La veda del cangrejo rojo y azul empezará desde este viernes 15 de agosto y durará hasta el 15 de septiembre del 2025 a escala nacional.

Durante este periodo, se prohíbe en todo el territorio nacional la recolección, captura, transporte, posesión, procesamiento y la comercialización interna y externa del crustáceo.

Quienes incumplan con la veda pueden ser sancionados con la Ley de Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca o incluso pueden ser entregados a Fiscalía y ser procesados conforme al código penal.

Las empresas procesadoras o comercializadoras debidamente autorizadas que haya procesado cangrejo rojo y/o azul antes del periodo de veda establecido deberán declarar su inventario hasta el 15 de agosto a la Dirección de Control Pesquero.

Esta veda es la segunda del 2025 y busca precautelar la muda del cangrejo.

