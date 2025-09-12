Se reanuda la construcción de los pasos elevados en Ceibos, norte de Guayaquil

La construcción de los pasos elevados en la Avenida del Bombero, en el norte de Guayaquil, se retomó oficialmente. El alcalde Aquiles Álvarez anunció que los pilotes para levantar las estructuras arribaron al campamento donde se realiza la obra. "Esto marca la firme continuidad de la obra en Los Ceibos", escribió el funcionario.

Los trabajos se reanudaron luego de casi dos meses de suspensión. El miércoles 10 de septiembre, la Prefectura del Guayas falló a favor de la Alcaldía con respecto a un permiso ambiental que, según el Gobierno Nacional, se había otorgado con presuntas irregularidades.

El Gobierno Provincial determinó que no hubo responsabilidad, que archivaba el proceso y que el Ministerio de Energía y Ambiente (hoy Ministerio del Ambiente) "nunca respondió" sobre supuestos daños ambientales.

Álvarez aplaudió la decisión, no obstante, el Gobierno -en una carta dirigida a la Prefectura- insistió en que "revoque la autorización ambiental otorgada erróneamente" al Cabildo. Tras esta carta, la prefecta Marcela Aquiñaga cuestionó: "¿Qué será lo próximo, el retiro de competencias?".

La construcción de los pasos elevados sobre la Avenida del Bombero costará USD 15,4 millones y se financia con un crédito otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Se tiene previsto que la obra concluya en febrero de 2027.

La obra había arrancado en medio de la oposición de residentes de Los Ceibos y otras urbanizaciones cercanas, así como de organizaciones sociales y ambientalistas. Estos sectores cuestionaron si la edificación de los pasos elevados resolverá realmente el congestionamiento que ya existía en la Avenida del Bombero antes de la intervención.