El papa León XIV nombró a John Cudjoe, de Ghana, como el nuevo obispo auxiliar de Guayaquil

John Kwamevi Cudjoe reside en Ecuador desde 2005 y era párroco de la parroquia María Madre de la Iglesia, en Huaquillas, de la Diócesis de Machala.

   
    Imagen del reverendo John Kwamevi Cudjo, quien era párroco de la parroquia María Madre de la Iglesia, en Huaquillas, de la Diócesis de Machala.( Conferencia Episcopal de Ecuador )
El papa León XVI nombró al reverendo ghanés John Kwamevi Cudjoe como obispo auxiliar de la arquidiócesis metropolitana de Guayaquil, indicó un comunicado del Vaticano.

John Kwamevi Cudjoe reside en Ecuador desde 2005 y era párroco de la parroquia María Madre de la Iglesia, en Huaquillas, de la Diócesis de Machala.

La Conferencia Episcopal del Ecuador detalló que Cudjoe nació el 27 de diciembre de 1975, en Jamestown, Accra, capital de Ghana y que pertenece a la Congregación de los Misioneros del Verbo Divino (S.V.D.)

Cuando llegó al país, se desempeñó como vicario parroquial en la Parroquia Verbo Divino, en el sector de Guasmo en Guayaquil, y coordinador de los nuevos misioneros. Posteriormente también trabajó en Monte Sinaí, al noroeste de la ciudad.

El obispo auxiliar asiste al obispo en todo el gobierno de la diócesis, por lo que Cudjoe trabajará con el cardenal monseñor Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de Guayaquil.

