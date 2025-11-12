Noviembre es el último mes de matriculación vehicular sin multas: esto debe saber

Este mes deben matricularse los vehículos cuyo último dígito de las placas es cero, cumpliéndose así la calendarización anual en Durán. El trámite se desarrolla con normalidad desde que la Policía Nacional asumió el control de tránsito del cantón tras la intervención de la ATD. Lea: La Defensoría del Pueblo abre investigación por posible contaminación del agua potable en Guayaquil En lo que va del año, se han matriculado más de 17 mil vehículos, según informó el teniente coronel Santiago Viteri, jefe de la Subjefatura de Tránsito del cantón Durán.

Los horarios son de 08:00 a 17:00, y los sábados de 08:00 a 13:00. Hemos realizado algunos cambios, algunos sitios, con el objetivo de que la intervención sea transparente en cada uno de los procesos.

Viteri explicó que dentro del procedimiento se incluyó la revisión de improntas, es decir, la verificación de la numeración alfanumérica del motor y chasis para mayor seguridad del usuario.

Verifican que la numeración no esté adulterada o exista alguna otra novedad. Con este filtro, nosotros ya hemos tenido resultados: hay ocho vehículos retenidos y una persona ha sido puesta a órdenes de la autoridad porque presentó inconsistencias en los seriales alfanuméricas.

Además, desde la Policía se precisó que los usuarios pueden realizar la matriculación de vehículos aun cuando tengan multas pendientes, de acuerdo con una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito.

Ahora, con esta resolución se establece que no es necesario el pago de estas multas para proceder a la matriculación vehicular.

Mientras tanto, en Guayaquil, entre enero y octubre de este año, la Agencia de Tránsito y Movilidad registra más de 200 mil vehículos matriculados, superando en un 25 % al mismo período de 2024. Así lo informó Édgar Lupera, director de Registro de Revisión Técnica Vehicular.

Ya de enero a octubre de este año se han matriculado 275 mil vehículos. Frente al año anterior, en todo el año se matricularon 265 mil. En promedio, por mes, en años anteriores se matriculaban entre 20 y 22 mil vehículos; en este año se están matriculando cada mes 30 mil vehículos.

Desde la ATM se indicó que los servicios se han vuelto más ágiles y que los usuarios pueden sacar cita en línea o acudir directamente a los tres centros de matriculación de la ciudad. Incluso pueden solicitar una revisión previa gratuita. Lea: El papa León XIV nombró a John Cudjoe, de Ghana, como el nuevo obispo auxiliar de Guayaquil