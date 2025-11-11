Guayaquil
11 nov 2025 , 17:21

La Defensoría del Pueblo abre investigación por posible contaminación del agua potable en Guayaquil

El organismo notificó a la Alcaldía, Interagua, Prefectura del Guayas, Ministerio de Ambiente y Energía, entre otras instituciones.

   
    El pasado 7 de noviembre, el MAE volvió a alertar sobre el presunto mal estado del agua potable que se consume en la ciudad.( Unsplash )
Abdón Rodríguez
La Defensoría del Pueblo abrió una investigación por posibles afectaciones al medio ambiente, la naturaleza y la salud pública, derivadas de las descargas de aguas residuales al río Daule, principal fuente de captación para el abastecimiento de agua potable en Guayaquil.

Este martes 11 de noviembre, el organismo notificó a las instituciones involucradas en el caso, entre ellas el Municipio de Guayaquil, Interagua, la Prefectura del Guayas, el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) y la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), que deberán presentar informes técnicos sobre la situación.

El pasado 7 de noviembre, el MAE volvió a alertar sobre el presunto mal estado del agua potable que se consume en la ciudad. La cartera ambiental —que ya había denunciado hace cuatro meses a la Alcaldía y a Interagua— advirtió que los niveles de metales y compuestos químicos detectados en el río Daule superan los límites permitidos por la normativa vigente.

De acuerdo con la ARCA, el Daule registra nueve años consecutivos de contaminación. En 2016, los tres parámetros analizados excedían los límites máximos permitidos; y en 2025, de ocho parámetros evaluados, seis incumplen las normas ambientales.

Esta disputa reavivó la pugna entre el Gobierno de Daniel Noboa y el alcalde Aquiles Álvarez. El alcalde respondió con un video de 2 minutos y 41 segundos en el que negó que el agua del afluente esté contaminada.

"Lo invito, señor presidente, a tomar agua. Aquí nadie lo va a envenenar. Aquí estoy tomando el agua que usted dice que tiene caca. No tiene caca", expresó Álvarez, mientras bebía agua del grifo.

En medio del cruce de declaraciones, intervino la ministra del MAE, Inés Manzano, quien escribió en redes sociales: "Ahora se evidencia aún más lo que todos ya sabemos, eres un come... ", lo que acentuó la tensión política en torno al tema ambiental y sanitario de la ciudad.

