La Defensoría del Pueblo abre investigación por posible contaminación del agua potable en Guayaquil

La <b>Defensoría del Pueblo</b> abrió una investigación por posibles afectaciones al medio ambiente, la naturaleza y la salud pública, derivadas de las descargas de aguas residuales al <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/rio-daule-turbiedad-interagua-guayaquil-DG8954410 target=_blank>río Daule</a></b>, principal<b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/ministerio-ambiente-rio-daule-guayaquil-DL10392346 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/adn-correismo-consulta-popular-GF10402664 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>