El Municipio de Guayaquil lanza campaña para evitar sacrificios de gatos negros durante Halloween

El <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/parque-samanes-espacio-importante-puerto-principal-NA10239477 target=_blank>Municipio de Guayaquil</a></b> impulsa una campaña para proteger a los <b>gatos negros</b> y otros animales de pelaje o plumaje oscuro, con el fin de evitar su sacrificio en rituales vinculados a la temporada de <b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/parque-samanes-espacio-importante-puerto-principal-NA10239477 target=_blank></a></b>