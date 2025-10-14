Guayaquil
14 oct 2025 , 15:42

El Municipio de Guayaquil lanza campaña para evitar sacrificios de gatos negros durante Halloween

La creencia de que los gatos negros están asociados con la mala suerte o con prácticas de brujería proviene de tradiciones europeas medievales.

   
    Imagen de archivo de un gato negro. ( Unsplash )
El Municipio de Guayaquil impulsa una campaña para proteger a los gatos negros y otros animales de pelaje o plumaje oscuro, con el fin de evitar su sacrificio en rituales vinculados a la temporada de Halloween.

En un video difundido por la Dirección General de Protección de los Derechos de los Animales, la entidad exhortó a la comunidad a denunciar cualquier caso de maltrato, tortura o sacrificio de animales a través de la línea telefónica 181.

"En octubre, los gatos negros y otros animales de pelaje oscuro corren peligro por supersticiones sin sentido", advirtió la institución municipal.

Este medio de comunicación consultó a los municipios de Quito y Cuenca para conocer si impulsan campañas similares. Los funcionarios de la capital no respondieron, mientras que desde Cuenca aseguraron que "en esa ciudad no suelen registrarse casos de ese tipo".

El artículo 250.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas de hasta tres años de prisión para quienes provoquen la muerte de un animal de fauna urbana mediante actos de crueldad o ensañamiento.

La creencia de que los gatos negros están asociados con la mala suerte o con prácticas de brujería proviene de tradiciones europeas medievales que los vinculaban con el ocultismo y los consideraban compañeros de hechiceros. Estas supersticiones, reforzadas por el simbolismo oscuro de Halloween, han derivado en que algunas personas los utilicen en rituales o sacrificios, especialmente durante octubre. Por ello, las autoridades y organizaciones protectoras refuerzan cada año las campañas de prevención para garantizar su seguridad.

