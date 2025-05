La razón, según la fundación, es que no quieren avalar con su nombre una gestión que califican de nefasta en materia de protección animal.

Esto para Yvonne Roca, representante de la fundación, es desproporcionado y alarmante. "Hay un aumento del 250 % de las eutanasias con respecto al año anterior", sostiene.

La fundación también puso en duda la supuesta muerte natural de otros 30 animales reportada en los informes oficiales.

"Realmente no son causas naturales porque ellos mismos en su informe dicen que la muerte es por presencia de parásitos, garrapatas, hongos y gusaneras, que eso no es una muerte natural eso, y de hecho, son enfermedades que no deberían llevar a la muerte si el animal recibe la atención adecuada", indicó Roca.

Lea también: Guayaquil renueva su mapa después de 30 años: ¿Cómo se ve ahora la ciudad?