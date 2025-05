A pesar de las denuncias ciudadanas sobre presuntos cobros ilegales en el cementerio del suburbio de Guayaquil, la Dirección de Acción Social y Educación (DASE) aseguró que desde hace dos años no se han recibido denuncias formales en ninguno de los cinco cementerios municipales de la ciudad.

El gerente de la Dase, Camilo Samán, se refirió este martes a lo expuesto por Televistazo en la comunidad, donde dos ciudadanas afirmaron que un funcionario del camposanto les habría negado una bóveda por no contar con USD 300.

“Allá de la casa rosada, un tal Elías nos mandó a hablar con él, y él porque no teníamos los USD 300 no nos dio la tumba”, relató una de las afectadas.

Sin embargo, Samán indicó que no existe registro de la solicitante en los sistemas de DASE. “Si no tenemos una solicitud formal, no podemos comprobar cualquier tema ilegal. También hemos descubierto que hay personas que dicen que les están cobrando, pero nunca se registraron”, explicó.