La Metrovía cuenta con protocolos para agresiones sexuales o violencia de género

En Ecuador se registran al día unas 40 denuncias por violación, abuso y acoso sexual a niñas y mujeres. El transporte público suele convertirse en un suplicio para ellas.

Con una simulación de un caso, dentro del sistema Metrovía, la Empresa Pública Municipal Segura EP y la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) socializan los protocolos para la atención de este tipo de agresiones.

Estefanía Andrade, a cargo de la División de Reconstrucción del Tejido Social de Segura EP, explica qué deben hacer las víctimas en las paradas o terminales.

"Si yo estoy siendo víctima de abuso o acoso sexual, dentro de la estación de Metrovía, donde estoy esperando. Entonces, aviso al guardia o al agente municipal, para que ellos retengan al presunto agresor", mencionó Andrade.

Los agentes municipales, a su vez, reportan el delito a la Policía.

"Cuando ya tengamos el despacho policial. El Policía procede a llegar con la unidad y a retener y a aprehender al presunto agresor, acompañado va a llegar el equipo especializado. Una abogada o psicóloga que va a acompañar en el proceso de denuncia", fue lo que explicó Estefanía.

Si la agresión es dentro del bus, el protocolo es distinto.

Pues el conductor tiene un botón de pánico, para alertar de un caso, con las cámaras de Segura EP, se hace el seguimiento y se coordina el despliegue de personal.

El protocolo se aplica en las 126 paradas y cinco terminales de la Metrovía.

El año pasado se contabilizaron 44 casos de abuso sexual o violencia de género dentro del sistema de transporte.

Este año, la cifra cayó a 22. La funcionaria explica que no es que haya bajado la frecuencia, sino que este tipo de abusos se normalizan, no conocen y no denuncian los casos-

También puede reportar agresiones sexuales al ECU 911 o al 1800 112 112, que es la línea directa Municipal de atención.