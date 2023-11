Una madre pide ayuda para encontrar a su hijo desaparecido en el trasvase hacia Chongón

Genoveva Méndez camina desconsolada por el t rasvase hacia Chongón, conocido como el canal de la muerte , llamado por la cantidad de personas se han ahogado, y piensa en su hijo, de 14 años, que desapareció en ese lugar.

El pasado viernes, a las cuatro de la tarde, nueve menores de edad de entre 10 y 14 años se metieron a bañar, sin importar que es prohibido.

Para llegar al lugar, los chicos tuvieron que usar un bus por nueve kilómetros, y caminaron otros dos. Según los datos de chicos que estaban presentes, él fue el primero en lanzarse y nadar, y terminó pidiendo ayuda.

Desde que desapareció Josué Montaño, la familia ha tocado muchas puertas para encontrarlo. Su madre, Genoveva, ya sufrió el fallecimiento de su esposo hace cinco meses y no quiere perder a su hijo.

“No tengo ayuda de la autoridad, la policía me manda de lugar en lugar, los rescatistas me dicen que no tienen los implementos”, mencionó Genoveva.

La mujer relató que mientras han estado buscando a su hijo han encontrado otros dos cuerpos en el lugar, y que ahí sí han llegado varias personas para ayudar.

“Si es de meterme al agua, yo me meto, solamente quiero a mi hijo”, comentó con profundo dolor la madre de Josué

Por ahora, solamente espera que las autoridades la ayuden a encontrar el cuerpo de su pequeño.