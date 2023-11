"Supimos que éramos relegados desde la bancada de Construye", dice la asambleísta Gissella Molina

"Éramos 18 asambleístas que directamente pertenecemos al ala de Villavicencio . En ese sentido, sufrimos algunas bajas porque se dieron discrepancias. Hubo ofertas incluso de candidaturas para el 2025, que Gente Buena aún no es una agrupación política conformada de manera legal y no tiene número, así como otras cosas".

¿Qué ocurrirá frente a ese escenario? Lo explicó hoy, miércoles 15 de noviembre de 2023, la asambleísta Gissella Molina, de la agrupación política Gente Buena, en el programa Contacto Directo de Ecuavisa . Aclaró que no hay una destrucción del movimiento Construye, pero les tocó tomar posturas porque hubo nombres de Gente Buena que no han sido tomados en cuenta.

Reiteró que los han anulado en la Legislatura. "Los voceros de Construye han vociferado, pero nunca nos han puntualizado (los problemas entre Noboa y Romo). Nos encontramos sumamente molestos y preocupados por la invisibilización".

Hasta el día de hoy no les han preguntado, por lo menos, las comisiones a las que irían. "Quizás querrán hacer un sorteo de suerte en la Asamblea Nacional como ya hicieron mayoría entre las tres bancadas y ese no fue el legado de Fernando. Le refrescamos la memoria a Daniel Noboa que no nos interesan los problemas personales que tiene con Romo, pues en un momento dado él tomó el plan de trabajo de Villavicencio, para segunda vuelta, y a la gente que apoyó a Fernando no nos quedó de otra que votar por él".

Lamentó que no hubo acercamientos y diálogos. "Hemos sido totalmente excluidos entre los dos sectores. La Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que nos corresponde, por ley, un espacio en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) que no es una división de subcargos, es una representación política".

Molina dijo que, al momento, Gente Buena cuenta con 11 legisladores y no se sienten doblegados. "No haremos caso a órdenes que vengan de Bélgica, Maryland u otros países. Nos veremos la cara en Ecuador".

