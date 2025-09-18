Un vehículo en llamas alarmó a ciudadanos en el centro de Guayaquil

<b>Lea también: <a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/incendio-patio-chatarra-norte-guayaquil-80-bomberos-BB10119967 target=_blank>Un incendio en un patio de chatarra del norte de Guayaquil ha requerido la intervención de 80 bomberos</a></b> Se trata del segundo vehículo incendiado en el centro del <b>Puerto Principal </b>en menos<b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/adolescente-explosion-discoteca-guayaquil-ED10138927 target=_blank></a></b>