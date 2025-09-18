Guayaquil
18 sep 2025 , 18:57

Un vehículo en llamas alarmó a ciudadanos en el centro de Guayaquil

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Machala y Brasil. Este miércoles, entre las calles Junín y Rumichaca, sujetos hicieron detonar un tanque de gas dentro de un carro.

   
Un nuevo incendio vehicular ocurrió la tarde de este jueves 18 de septiembre en el centro de Guayaquil, lo que obligó a la movilización de bomberos y agentes de tránsito. El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Machala y Brasil, donde las llamas consumieron el automotor y generaron alarma entre transeúntes, conductores y residentes.

El incidente fue reportado alrededor de las 18:40. No dejó heridos. Las autoridades, por otra parte, confirmaron que no se trató de un atentado, sino que el carro sufrió una falla mecánica.

Se trata del segundo vehículo incendiado en el centro del Puerto Principal en menos de dos días. Este miércoles, entre las calles Junín y Rumichaca, sujetos hicieron detonar un auto afuera de una discoteca. Dentro del vehículo había tres cilindros de gas, pero solo uno estalló. En redes sociales circularon videos que mostraban una densa columna de humo y las llamas que generaron alarma entre la ciudadanía.

Un adolescente fue detenido por este caso y este jueves un juez le ordenó internamiento preventivo por el presunto delito de terrorismo. De su lado, el propietario de la discoteca indicó que no había recibido amenazas.

