Guayaquil: calles convertidas en baños a plena luz del día

Los casos son cada vez más descarados. Este es uno de los más recientes: un conductor se detuvo en una estación de servicio de la vía a la Costa, bajó de su vehículo y orinó delante de todos, aun cuando, a pocos pasos, había un baño disponible.

En redes sociales, los videos de personas haciendo sus necesidades en el espacio público son incontables. Cada registro demuestra una audacia que raya en el irrespeto absoluto.

Como este hombre que, sin pudor alguno, usó las plantas del centro de Guayaquil como urinario. O este otro, que orinó en un basurero público a plena luz del día. Otro conductor se estacionó frente al Mall del Sol y orinó en plena vía, a vista y paciencia de todos. Y este, que detuvo su vehículo en pleno centro (junto al edificio El Correo) para lo mismo.

También existen otros registros en el puente de la vía a la Costa, donde hay varias gasolineras, y hasta en zonas universitarias, como ocurrió en las inmediaciones de la ESPOL.

En muchos casos, los infractores son taxistas. El problema ha llegado incluso a zonas turísticas y comerciales, como esta denuncia que recibió Televistazo desde Urdesa, en un callejón de Víctor Emilio Estrada, entre Ficus y Las Monjas.