Guayaquil generó más de 1,6 millones de toneladas de basura en nueve meses

Más de 1,6 millones de toneladas de desechos fueron recogidas en Guayaquil entre enero y octubre de este año, según datos del Municipio. El norte de la ciudad, donde se concentra la mayor parte de la población, fue la zona que más residuos generó, con más de 725 000 toneladas durante ese periodo.

En el sur se acumularon más de 419 000 toneladas, en el centro más de 48 000, y en las parroquias rurales —El Morro, Progreso, Puná, Tenguel y Posorja— se registraron más de 28.000 toneladas.

En total, en el cantón se producen alrededor de 4 700 toneladas de basura cada día.

Lea también: 16 toneladas de basura fueron retiradas del paso elevado en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, norte de Guayaquil

Pese a los esfuerzos municipales, la disposición inadecuada de los desperdicios continúa siendo uno de los principales problemas urbanos. Muchos ciudadanos siguen sacando la basura fuera de horario o dejándola en lugares no autorizados.

Uno de los casos que sorprendieron recientemente ocurrió en el paso elevado de la avenida Pedro Menéndez Gilbert, en el norte, donde el Municipio retiró 16 toneladas de basura acumuladas debajo del viaducto.

Revise además: 120 toneladas de basura y sedimento fueron recogidas en un canal de Las Orquídeas, en el norte de Guayaquil