Algunos conductores se movilizaron en contravía . Otros se estacionaron en las zonas en donde no hubo inundaciones y esperaban que calme la lluvia. Algunos ocupantes de vehículos salieron por las ventanas.

Allan Hacay, director municipal de Riesgos, manifestó que hubo una reunión entre las autoridades de la Alcaldía para hacer un balance de las emergencias que se han reportado. Se produjo un deslizamiento de tierra en la avenida Perimetral, 30 sectores están anegados. "Equipos de Emapac e Interagua se encuentran activados y distribuidos en la ciudad para estabilizar el sistema de drenaje para reactivar el tránsito lo más pronto posible".

El funcionario recordó que ayer y la madrugada de hoy hubo marea alta, lo cual puede repetirse en los próximos días. Pidió a la gente que mantenga la calma y recordó que se han atendido las emergencias a través del ECU 911. El Centro de Atención Municipal Integral (CAMI) de Pascuales se encuentra habilitado para los damnificados. "Tuvimos un rescate de una familia en donde el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil pudo ayudarla lo más pronto posible".

No descarta abrir más albergues en distintos lugares de Guayaquil, dependiendo de la intensidad de las precipitaciones y cómo se presenten las emergencias. Todavía no hay información de lo que pasó en el aeropuerto. "No hay un reporte oficial, pero sabemos que hay áreas de la pista que están anegadas".

Es posible que haya otras altas mareas en la mañana y en horas de la noche de hoy -añadió el funcionario- porque el fenómeno es cíclico y normal. Pidió a la gente que se ubique en sitios seguros y no se exponga.

Hizo un llamado: