Sin embargo, ellos no fueron incluidos en este proyecto de ordenanza ante el desacuerdo con ciertos gremios de transportistas, por la negativa de implementar un sistema de cobro para usar la tarjeta única , porque les representaría ceder cinco centavos a la empresa recaudadora.

El proyecto de reforma establece que el pasaje de la Metrovía s erá de USD 0.15 para niñas, niños y adolescentes , estudiantes hasta el bachillerato, adultos mayores y personas con discapacidad; USD 0,10 las personas con movilidad reducida ; y los usuarios no videntes tendrán tarifa cero.

Entre otros beneficios que tendrá la Tarjeta Guayaca es la gratuidad para todos los usuarios en días festivos como 25 de Julio , 9 de Octubre, 25 de diciembre y 1 de enero, Las ciudadanas no pagarán pasaje el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

"La (troncal) 2 tiene que licitar con un operador y la (troncal) 4 lo mismo; están las las paradas listas, pero la calle Venezuela nunca fue terminada la obra y esa licitación está en el portal . Esperamos concluir de lo más pronto posible, porque la idea es que a partir de octubre en la fiesta de Guayaquil l as cuatro troncales están operativas con nuevas unidades ", comentó el alcalde.

La autoridad amentó que esa decisión significó la suspensión de las rutas alimentadoras, y señaló que se deberá esperar al ganador de esa licitación, para cubrir esta demanda, lo que tomará al menos hasta octubre.

"La gente me odia hoy en en el sistema 2 de la Metrovía pero teníamos que tomar esa decisión porque si no nunca iba a haber un cambio (...) vamos a seguir con estos problemas, yo no le voy a mentir a la gente, hasta que de forma progresiva, el que gane la licitación para operar la troncal 2, empiece a traer nuevas unidades", concluyó.