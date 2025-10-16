Las enfermedades respiratorias y gastrointestinales aumentan en Guayaquil

Guayaquil registra un incremento de enfermedades respiratorias y gastrointestinales en varios centros de salud de la ciudad, especialmente en el Hospital Bicentenario, en el centro.

Las salas de espera lucen más llenas y muchos pacientes llegan desde distintos sectores de la urbe presentando síntomas como gripe, tos y malestar general.

Gladys Uruchima, paciente del hospital, relató su situación: “Tengo tos tremenda y me duele el pecho como por 10 días (...) pensé que me iba a pasar, pero ya llevo varios días”.

Una situación similar vivió Patricia Jiménez, quien llegó desde Durán junto a sus hijos con tos, fiebre y malestar.

Juan Carlos González, director de Salud e Higiene del Cabildo, explicó que este repunte no se trata de casos aislados. "En agosto tuvimos 9 247 casos y en septiembre 10 313. Es un aumento del 11,52 % con respecto a las enfermedades respiratorias". Los síntomas más comunes son congestión nasal, fiebre, malestar general y tos..

González advirtió que la enfermedad puede agravarse si los pacientes no reciben atención a tiempo. Señaló además que existe el riesgo de Long COVID, que puede derivar en bronquitis si no se trata adecuadamente, y mencionó que ya se registran dos casos en Guayaquil.

Tras el feriado, la tendencia de aumento continúa y, además de los casos respiratorios, se ha registrado un incremento de problemas gastrointestinales. Ante esto, el director recomendó a la ciudadanía el uso de mascarilla y mantener una buena higiene con gel de manos.