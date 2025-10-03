Ecuador
03 oct 2025 , 15:45

Tres enfermedades respiratorias, entre ellas el COVID-19, ha aumentado un 35 % en Ecuador

Según la Federación Médica Ecuatoriana, el repunte de contagios, especialmente de COVID-19, se atribuye a la circulación de la variante conocida como Frankenstein.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

Tres enfermedades respiratorias vuelven a complicar la atención en las emergencias hospitalarias del país: covid-19, influenza y virus sincitial respiratorio (VSR). Según la Federación Médica Ecuatoriana (FME), los casos han aumentado entre un 35 % y 40 % en las últimas semanas.

El repunte de contagios, especialmente de COVID-19, se atribuye a la circulación de la variante conocida como Frankenstein, de mayor transmisibilidad y cierta evasión a los anticuerpos.

Le puede interesar: Ola de frío Ecuador | Guayaquil registra un aumento de enfermedades respiratorias

Quote

"No causa enfermedad grave y no causa enfermedad que pueda realmente complicar la vida de los pacientes. Los pacientes que tienen enfermedades crónicas y que tienen enfermedades catastróficas, que tienen enfermedades como cáncer, etcétera, tienen que estar bajo vigilancia todo el tiempo y a la menor sintomatología deben acudir al médico inmediatamente", dice Santiago Carrasco, presidente del FME.

Esta variante ya representa casi la mitad de los casos de COVID-19 en el mundo. El dolor de garganta y la ronquera son sus principales síntomas.

Aunque el COVID-19 ya no tiene la letalidad de los primeros años, las vacunas siguen siendo la mejor forma de prevención, recalcan las autoridades de salud.

Lea también: Los bloqueos en las vías provocan el desperdicio de millones de litros de leche en Imbabura y Cayambe

La influenza y el virus sincitial respiratorio también registran un incremento de contagios. Este último afecta con mayor intensidad a los niños y puede derivar en complicaciones pulmonares.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la congestión y goteo nasal, tos, estornudos, fiebre baja y ronquidos en el pecho.

Las pruebas diagnósticas siguen siendo la principal herramienta para identificar estas enfermedades y definir el tratamiento. Y el uso de mascarilla es la medida más efectiva de protección.

Temas
Enfermedades
COVID 19
Enfermedades respiratorias
Federación Médica Ecuatoriana
Ecuador
Noticias
Recomendadas