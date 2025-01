Los ciudadanos denuncian problemas para obtener turnos de pasaportes

En los exteriores del Registro Civil del Gobierno Zonal del Litoral, ubicado al norte de la ciudad, no se observan largas filas. Sin embargo, decenas de ciudadanos permanecen a la expectativa de conseguir uno de los 1 000 turnos diarios que se habilitan en la página web.

Lea: Un cangrejal de Guayaquil fue clausurado por presencia de cucarachas y una rata muerta

Kevin Zumba lleva un mes intentando obtener un turno. Desde su teléfono móvil, mostró cómo intenta reiteradamente acceder a la plataforma digital, sin éxito, añadiendo que realizar el trámite "es frustrante", comenta mientras recuerda su último intento, el martes pasado, cuando acudió al Registro Civil sin encontrar solución.

Otra usuaria, Katherine Valle, explica que tuvo que esperar tres meses para renovar su pasaporte. Finalmente, las autoridades atendieron su caso, "me dijeron que me atenderían", señala. A pesar de los intentos, los usuarios denuncian que ingresar al sistema resulta complejo.

Lea: Una plaga de cucarachas obligó al Arcsa clausurar un restaurante en el centro de Guayaquil

"Aunque uno trate a medianoche, cuando habilitan los turnos, ya no hay disponibles", afirmó un ciudadano. Además, reportan la intervención de tramitadores, quienes ofrecen gestionar turnos a cambio de dinero. "Tienes que pagar para que te esperen turnos, pero incluso así no es inmediato", comentó otro afectado. En redes sociales, la frustración se refleja en publicaciones donde los ciudadanos muestran imágenes de la plataforma marcando que no hay citas disponibles durante todo el mes de febrero.

Aunque se solicitó una entrevista con el Registro Civil para entender las causas del problema, hasta el momento no hay respuesta. En un comunicado emitido el jueves, la institución informó que se implementan nuevas medidas de seguridad para evitar la intervención de tramitadores y optimizar el servicio.

Lea: Las explosiones en una cantera alarman a moradores de una urbanización en la vía Salitre

Entre los cambios destaca la exigencia de un código de confirmación enviado al correo electrónico registrado en la agencia virtual. Este código, con una validez de dos minutos, será necesario para completar el agendamiento del turno. Mientras tanto, la incertidumbre y frustración continúan, especialmente entre quienes necesitan tramitar su pasaporte con urgencia para viajar o cumplir requisitos ante embajadas.