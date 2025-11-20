Guayaquil
20 nov 2025 , 16:03

Cinco casas de una nueva urbanización de Chongón, Guayaquil, están cuarteadas

Segura EP concluyó que las cinco casas afectadas, que son de dos pisos, son un riesgo para sus habitantes hasta por un leve sismo. El Municipio de Guayaquil ofreció asesoría legal.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

La vivienda de Richard Estrella, habitante de la urbanización Ciudad Olimpo de la parroquia Chongón (Guayaquil), presenta graves daños.

El piso está cuarteado y sus paredes están resquebrajadas. El perjudicado indica que compró la vivienda hace cuatro años, y en ese poco tiempo, ya le ha tocado hacer tres arreglos estructurales.

"Este pilar que está en el segundo piso está ya resquebrajado. He ido a Ambiensa, he hablado con ellos, le he pedido que por favor solucionen esto. Yo ya he gastado más de USD 15 mil en esta situación", comentó.

Le puede interesar: ¿Hubo armas? Almighty grabó video en colegio de Guayaquil y desató polémica

Pero no es la única casa con problemas. Además, del hogar de Richard, hay otros cuatro domicilios en las manzanas 2 551, 2 560, 2 562 y 2 563; que presentan fisuras en los patios, balcones y cerramientos.

Sus propietarios denuncian que los daños ocurren por un canal de aguas lluvias que pasa a 50 metros y una mala compactación del terreno.

Los dueños de las viviendas afectadas denunciaron el caso a la Defensoria del Pueblo y Municipio. El 29 de septiembre, después de varias inspecciones, Segura EP concluyó que las cinco casas de dos pisos son un riesgo para sus habitantes hasta por un leve sismo.

"Podría darse el caso que ante un evento sísmico, o algún tema en este caso de riesgo, como puede ser una inundación, pueda tener una afectación e incluso colapsar la vivienda", comentó Álex Anchundia, gerente de Segura EP.

Lea también: El buque que chocó contra puente de Santay destruyó 50 metros de baranda y dañó losa

La autoridad de la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad en Guayaquil aseguró que han hablado con la empresa contratista. Dijo que les han indicado recomendaciones como estudios técnicos sobre la estructura, sobre el suelo, y que en base a eso, pueda tomar acciones inmediatas para que no se perjudiquen los habitantes de este sector.

Ante esta denuncia, el personal de la Dirección de Justicia y Vigilancia, junto al departamento legal del Municipio, llegaron a Ciudad Olimpo para dialogar con los perjudicados y brindarles apoyo jurídico.

De igual forma, la compañía Ambiensa, que construyó las viviendas, se reunió con los afectados y la dirección de Gestión de Riesgos de la Alcaldía, aunque no dieron detalles sobre las acciones que realizarán o si llegaron a algun acuerdo con los propietarios de las casas.

Temas
urbanización
sismo
daños
Segura EP
Guayaquil
Chongón
Noticias
Recomendadas