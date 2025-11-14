El buque que chocó contra puente de Santay destruyó 50 metros de baranda y dañó losa

La colisión de una embarcación atunera de 63 metros contra el puente basculante que conecta Guayaquil con la Isla Santay (Durán) volvió a poner en evidencia la fragilidad de esta infraestructura y la falta de claridad sobre su mantenimiento.

El impacto, ocurrido la tarde de este jueves 13 de noviembre, destruyó cerca de 50 metros de baranda y causó daños en la losa de hormigón por donde circulan peatones y ciclistas.

Un día después del incidente, este viernes 14 de noviembre, oficiales de la Armada del Ecuador, técnicos del Municipio de Guayaquil y otros equipos especializados continuaban con las evaluaciones para determinar la magnitud de los daños.

De acuerdo con las primeras verificaciones, la nave involucrada no tenía permiso de zarpe: había salido de un muelle cercano y se dirigía a un astillero, pero terminó incrustada en la estructura poco después de iniciar su desplazamiento. El incidente no dejó heridos y la embarcación fue trasladada por un remolcador.